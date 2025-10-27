القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من مطالبة سائق بأجرة أزيد من المقرر حال توصيله لأحد الأماكن بالبحيرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.



رصدت أجهزة الأمن، المنشور مدعوما بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "ملاكى- سارية التراخيص"وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهته أقر بتحميل الركاب بالسيارة الملاكى بالمخالفة لشروط التراخيص، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.