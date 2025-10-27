الإثنين 27 أكتوبر 2025
القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من مطالبة سائق بأجرة أزيد من المقرر حال توصيله لأحد الأماكن بالبحيرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 

 رصدت أجهزة الأمن،  المنشور مدعوما بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى. 


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة "ملاكى- سارية التراخيص"وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهته أقر بتحميل الركاب بالسيارة الملاكى بالمخالفة لشروط التراخيص، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقها.

