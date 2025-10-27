الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب في بني سويف

ضبط طفل يقود ميكروباص
ضبط طفل يقود ميكروباص محملا بالركاب ويعرض حياتهم للخطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص محمل بالركاب، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة بني سويف.

تحديد السيارة والمتهمين

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وهي منتهية التراخيص، ومالكها عامل، وقائدها شقيقه البالغ من العمر 14 سنة، والذي لا يحمل رخصة قيادة.
 

ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

القبض على سيدة بالجيزة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون

وبمواجهة مالك السيارة أقر بعلمه بقيادة شقيقه السيارة كما ظهر في المقطع.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة القاصر ومالكها وفق القانون لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار المخالفات.

