ضبط طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب في بني سويف

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص محمل بالركاب، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة بني سويف.

تحديد السيارة والمتهمين

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وهي منتهية التراخيص، ومالكها عامل، وقائدها شقيقه البالغ من العمر 14 سنة، والذي لا يحمل رخصة قيادة.



وبمواجهة مالك السيارة أقر بعلمه بقيادة شقيقه السيارة كما ظهر في المقطع.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة القاصر ومالكها وفق القانون لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار المخالفات.

