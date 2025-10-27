القبض على المتهم بأداء أعمال منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الإسكندرية.

تحديد السيدة والمتهم

تبين بعد الفحص عدم وجود بلاغات سابقة، وتم تحديد السيدة، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم ثان المنتزه، والتي أفادت بأنه أثناء تواجدها بدائرة قسم أول المنتزه قام شخص بأداء حركات خادشة للحياء أمامها.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم ثالث المنتزه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وفق القانون لضمان محاسبته ومنع تكرار المخالفات.

