الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بأداء أعمال منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية

القبض على المتهم
القبض على المتهم بأداء أعمال منافية للآداب أمام سيدة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الإسكندرية.

تحديد السيدة والمتهم

تبين بعد الفحص عدم وجود بلاغات سابقة، وتم تحديد السيدة، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم ثان المنتزه، والتي أفادت بأنه أثناء تواجدها بدائرة قسم أول المنتزه قام شخص بأداء حركات خادشة للحياء أمامها.

ضبط طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب في بني سويف

ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية


كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم ثالث المنتزه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وفق القانون لضمان محاسبته ومنع تكرار المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال منافية للآداب الاسكندرية ضبط المتهم وزارة الداخلية حماية السيدات النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب في بني سويف

ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

القبض على سيدة بالجيزة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون

القبض على سائق شركة توصيل بتهمة سرقة حقيبة سيدة أجنبية بمدينة نصر

القبض على 26 شخصا لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القصة الكاملة لأحداث بني مزار.. مصدر أمني يكشف التفاصيل والقبض على المحرضين وجلسة صلح تنهي الأزمة.. ورسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية

القبض على عنصر جنائي غسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

أزمة جديدة في الجبلاية بعد نشر خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك

الخطيب يتابع أزمة إضراب عمال الأهلي ويطالب بإيجاد حلول سريعة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية