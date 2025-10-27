القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب وتهديده بعصا خشبية بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.





رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب وتهديده بعصا خشبية بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة ضبط مركبة "التوك توك" وقائدها عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة المنيب بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.