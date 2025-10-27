كارثة على الطريق، تروسيكل ينقل عشرات التلاميذ في القاهرة والنشطاء يحذرون (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثي، يظهر مجموعة من الأطفال الصغار، أثناء خروجهم من المدرسة، ونقلهم عبر دراجة بخارية "تروسيكل"، مركبة بثلاث عجلات تعمل بمحرك، ويركب عليها أكثر من 10 تلاميذ.

كارثة نقل عشرات الأطفال بالمدارس في تروسيكل

وأثار المقطع مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا المقطع بالكارثي، مؤكدين أن نقل أكثر من 10 أطفال مدارس بـ"تروسيكل" يسير في الطريق ينذر بعواقب وخيمة، وخاصة أن الدراجة ذات الثلاث عجلات مفتوحة وقوة تحملها ضعيفة، ووجود أطفال فوقها بهذا العدد يمكن أن يودي بحياة الأطفال ويؤدي إلى كارثة على الطريق.

تروسيكل ينقل أطفال المدارس وينذر بكارثة، فيتو

عبر البلوجر عمرو على عن مخاوفه قائلًا: "اليوم كارثة على الطريق.. الساعة 1.45 بعد الظهر، المكان نفق دير الملاك دخله حدائق القبة، وعلشان بس نكون منصفين في الواقعة دي المفروض اللي يتحاسب الأول هما الأهالي، سواق التروسيكل غلطان أكيد ويتحاسب، ده مش دور التروسيكل إنك تقبل وتعرض الأطفال دول لخطر مؤكد، لو محصلش النهاردة بلطف ربنا وارد يحصل بكره.. يجب إيقاف الخطر...".

المنظر مرعب ومخيف جدا

وعلق البلوجر طارق علي، فقال: "هي دي مشكلة مين بالضبط؟ ومين اللي يتحاسب الأهالي وارتفاع سعر المواصلات ولا صاحب التروسيكل؟! كارثة على الطريق..."!!

أما البلوجر محمد عزت، فقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وماشى عادي وأكيد مفيش مواصلات غيره...".

وعبر سيف الأصيل عن غضبه، فقال: "ربنا يستر عليهم المفروض أهلهم يتفقوا مع تاكسي أو شيء من هذا هذا القبيل، أكبر من صندوق الموتوسيكل لا حول ولا قوة الا بالله.. والله المنظر مرعب ومخيف جدا".

وعلق البلوجر هشام اتش قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وللأسف الغلطة بكارثة، وصاحب التروسيكل منعدوش ضمير ومستهتر، وقبل منه أهلهم طبعا، وهؤلاء أطفال للأسف مش مستوعبة حجم الغلط، وكمان فرحانين، وربنا يسترها على الجميع يارب".

