شهدت قرية طحانوب التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مصنع تعبئة وتغليف للمواد الغذائية، وقد نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق داخل مصنع تعبئة وتغليف بشبين القناطر

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حريق داخل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مكون من طابقين بالطابق الأرضي منه، ملك كلٍ من عبدالله محمد نصر ومصطفى محمد نصر، بالوحدة المحلية بقرية طحانوب.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة رجال الإطفاء، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع أو إلى المنشآت المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن التعبئة بالطابق الأرضي، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف أسباب اندلاع الحريق.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمتابعة الموقف والتأكد من إجراءات السلامة داخل المصنع، فيما أشاد الأهالي بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وقدرتهم على احتواء الموقف في وقت قياسي.

