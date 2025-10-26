تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخلفات أشجار داخل مجمع معاهد عبد الحليم محمود، بطريق بيجام أمام جامع الدالي بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

السيطرة على حريق داخل مجمع معاهد عبد الحليم محمود بشبرا الخيمة

وكانت الحماية المدنية بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد بوجود أدخنة تتصاعد من مجمع معاهد عبد الحليم محمود، بطريق بيجام أمام جامع الدالي بحي غرب شبرا الخيمة، ، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة، حيث جرى السيطرة على النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى مباني المجمع التعليمية المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع في كمية من مخلفات الأشجار داخل فناء المجمع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر.

وأكدت الحماية المدنية أنه تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنبيه على الجهات المعنية بضرورة رفع المخلفات بصفة دورية حفاظًا على السلامة العامة داخل المنشآت التعليمية.

