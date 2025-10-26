الأحد 26 أكتوبر 2025
شوهوا جسمه بطريقة بشعة وحاولوا قتله، جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق أوبر بفيصل

الشرطة المصرية، فيتو

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شابين متهمين بالاعتداء على سائق أوبر بشارع فيصل لسرقته.

 

ويعمل فريق بحث على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هويتهما وضبطتهما.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة، بصرف سائق أوبر ضحية التعدي على يد شابين بغرض سرقته على الطريق الصحراوي، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى تفاصيل أقواله بشأن الواقعة.


وتعود تفاصيل الواقعة حينما، ظهر في الفيديو شخص وعليه آثار اعتداء، وقال إنه قَبل توصيله لشابين بشارع فيصل متجهين إلى الطريق الصحراوي، وفور الوصول إلى طريق خالٍ من المارة، بدأ الشابان في محاولة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وأصابوه في عدة مواضع، ما تسبب له في نزيف بأنحاء متفرقة بالجسد، وفور مقاومته، لاحظ بعض من قائدي السيارات محاولة الاعتداء، وتدخلوا، ليهرب الشابين من مسرح الأحداث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

