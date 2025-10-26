الأحد 26 أكتوبر 2025
إخماد حريق اندلع في مخزن لـ قطع غيار السيارات بالإسكندرية

حريق هائل في مخزن
حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن قطع غيار للسيارات بمنطقة الفراهدة، دون وقوع أي إصابات.

تلقي قسم شرطة اللبان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن  وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة  إلى مكان الواقعة.

الداخلية تضبط 3 متهمين بتعذيب كلب في الدقهلية عقب انتشار مقطع فيديو

القبض على دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة، واتُخذت الإجراءات اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاستكمال المعاينات.

 

الجريدة الرسمية