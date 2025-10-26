إخماد حريق اندلع في مخزن لـ قطع غيار السيارات بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن قطع غيار للسيارات بمنطقة الفراهدة، دون وقوع أي إصابات.

تلقي قسم شرطة اللبان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة، واتُخذت الإجراءات اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاستكمال المعاينات.

