إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - السويس" بعد حادث مروع أسفر عن مصرع وإصابة العشرات

دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مرورية مكثفة بمحيط حادث تصادم سيارات طريق السويس الصحراوي.

وقامت بعمل تحويلات مرورية أمام قائدي السيارات لتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في شلل مروري وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وقامت برفع حطام الحادث من أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مجموعة من السيارات على طريق السويس، وعلى الفور هرعت أعداد كبيرة من قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ28 سيارة إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، حيث أفادت التقارير الأولية من موقع الحادث بنقل 38 مصابًا إلى مستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى الشروق، فيما أسفر الحادث عن وفاة مواطنَين اثنين.

وأكدت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق والمناطق المجاورة، مع تأهب فرق الدعم السريع لتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.

