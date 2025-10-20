الإثنين 20 أكتوبر 2025
صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن قسم الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى الفيوم العام، ينظم غد الثلاثاء،  اليوم العلمى الثامن، بقاعة الدكتور  محسن فتيح بمديرية الصحة، لاطلاع الأطباء في تخصص الأنف والاذن والحنجرة علي كل ما استجد في التشخيص والعلاج

برنامج اليوم العلمي الثامن للانف والاذن والحنجرة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن اليوم الثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة، يضم محاضرتين، الأولى عن الشق الحنجرى ومشكلاته ومخاطره، يقدمها الدكتور سعيد عيد  الأستاذ بكلية الطب فى جامعة الفيوم، والمحاضرة الثانية عن التهابات الأذن الخارجية والمشاكل المرتبطة بها وعلاقتها بمرضى السكر وكبار السن والتهاب قاع الجمجمة، ويقدمها الدكتور جون وهبة الأستاذ بطب الفيوم.

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

صحة الفيوم: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة راجعت 95 منشأة طبية لضمان جودة الخدمة

يذكر أن الدكتور سيد الحنفي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفي الفيوم العام هما المشرفان علي تنظيم اليوم الثامن للانف والاذن والحنجرة

الجريدة الرسمية