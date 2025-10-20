جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية سنرو القبلية بأبشواي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية سنرو القبلية والقرى التابعة لها بمركز أبشواي، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب بجامعة الفيوم.

المستفيدون من خدمات القافلة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني الي 1850 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، شملت تخصصات، الأسنان 119 حالة، الباطنة 397 حالة، الجلدية 281 حالة، الأطفال 453 حالة، الأنف والأذن 213 حالة، العظام 387 حالة.

خدمات القافلة الطبية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة تضمنت لقاءات توعوية بمشاركة وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، بتقديم عرض تعريفي بدور الوحدة في توفير خدمات صحية ونفسية متكاملة تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بأضرار الختان وتأثيره كأحد أشكال العنف، ومناقشة ظاهرة الزواج المبكر، وأهمية تعليم الفتيات وتمكينهن، ودور المرأة في إدارة الأسرة والمجتمع، وسبل حمايتها من أشكال العنف المختلفة، لبناء أسرة متماسكة ومجتمع أكثر استقرارًا، وبلغ عدد السيدات والفتيات المستفيدات من الحملة 103 سيدة وفتاة.

وقال مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، عبد الناصر بكري، أن الجامعة حريصة على مواصلة تقديم خدماتها الطبية والتوعوية المتنوعة لخدمة المجتمع المحلي في مختلف قرى ومراكز المحافظة، تعزيزًا لدورها المجتمعي في إطار مبادرة "حياة كريمة".

