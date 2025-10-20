الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية سنرو القبلية بأبشواي

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم،  قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية سنرو القبلية والقرى التابعة لها بمركز أبشواي، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب بجامعة الفيوم.

المستفيدون من خدمات القافلة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني الي 1850 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، شملت تخصصات، الأسنان 119 حالة، الباطنة 397 حالة، الجلدية 281 حالة، الأطفال 453 حالة، الأنف والأذن 213 حالة، العظام 387 حالة.

خدمات القافلة الطبية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة تضمنت لقاءات توعوية بمشاركة وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، بتقديم عرض تعريفي بدور الوحدة في توفير خدمات صحية ونفسية متكاملة تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بأضرار الختان وتأثيره كأحد أشكال العنف، ومناقشة ظاهرة الزواج المبكر، وأهمية تعليم الفتيات وتمكينهن، ودور المرأة في إدارة الأسرة والمجتمع، وسبل حمايتها من أشكال العنف المختلفة، لبناء أسرة متماسكة ومجتمع أكثر استقرارًا، وبلغ عدد السيدات والفتيات المستفيدات من الحملة 103 سيدة وفتاة.

جامعة الفيوم تقدم العرض المسرحي"ليه لا " لمناهضة العنف ضد المرأة

وقال مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، عبد الناصر بكري، أن الجامعة حريصة على مواصلة تقديم خدماتها الطبية والتوعوية المتنوعة لخدمة المجتمع المحلي في مختلف قرى ومراكز المحافظة، تعزيزًا لدورها المجتمعي في إطار مبادرة "حياة كريمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الانف والاذن اهالى القرية القافلة الطبية توفير خدمات صحية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة الفيوم طب الأسنان صرف العلاج قافلة طبية شامله قرى ومراكز المحافظة قرية سنرو القبلية مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

تعيينات جديدة بكليتي الهندسة وطب الأسنان بجامعة الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

ليلى علوي بمنطقة الحزام الأخضر لاستكمال تصوير فيلم "ابن مين فيهم"

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

إصابة شابين في حادث تصادم بمدينة الفيوم

مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية