الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تفتتح مركزا للعلاج الطبيعي بقرية الشواشنة

افتتاح مركز علاج
افتتاح مركز علاج طبيعي، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مساء الخميس، قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز بقرية الشواشنة التابع لإدارة يوسف الصديق الصحية.

أول مركز للعلاج الطبيعي بوحدة حكومية بمركز يوسف الصديق 

وقال الدكتور فرج الشيمى مدير ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية، إن قسم العلاج الطبيعى بالشواشنة تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من متبرع من أبناء القرية، والقسم يشمل غرفتين أحدهما للكبار وبها 3 أسرة والأخرى للأطفال وتم توفير أخصائيي العلاج الطبيعى اللازمين لتشغيل المركز، كما تم توفير الأجهزة والأدوات اللازمة للعمل.

كما أوضح الدكتور مصطفى زايد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية أن المركز المتميز بالشواشنة هو اول وحدة حكومية بيوسف الصديق يتم بها افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بها لخدمة أهالي يوسف الصديق من الكبار والأطفال أيضا.

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

 وتابع أنه يتم فتح القسم  للسيدات أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع أما الأحد والثلاثاء والخميس فهي أيام الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة يوسف الصديق الصحية ادارة العلاج العلاج الطبيعي الكبار والاطفال قسم العلاج الطبيعي وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

فردوس عبد الحميد: كنت خجولة والقدر وحده قادني إلى التمثيل

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

ارتباك في إسرائيل بعد إنذارات متكررة من "غلاف غزة"

في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية