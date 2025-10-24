صحة الفيوم تفتتح مركزا للعلاج الطبيعي بقرية الشواشنة

افتتحت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مساء الخميس، قسم العلاج الطبيعي بالمركز المتميز بقرية الشواشنة التابع لإدارة يوسف الصديق الصحية.

أول مركز للعلاج الطبيعي بوحدة حكومية بمركز يوسف الصديق

وقال الدكتور فرج الشيمى مدير ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية، إن قسم العلاج الطبيعى بالشواشنة تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من متبرع من أبناء القرية، والقسم يشمل غرفتين أحدهما للكبار وبها 3 أسرة والأخرى للأطفال وتم توفير أخصائيي العلاج الطبيعى اللازمين لتشغيل المركز، كما تم توفير الأجهزة والأدوات اللازمة للعمل.

كما أوضح الدكتور مصطفى زايد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية أن المركز المتميز بالشواشنة هو اول وحدة حكومية بيوسف الصديق يتم بها افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بها لخدمة أهالي يوسف الصديق من الكبار والأطفال أيضا.

وتابع أنه يتم فتح القسم للسيدات أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع أما الأحد والثلاثاء والخميس فهي أيام الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.