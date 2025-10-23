الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"حميات الفيوم" تناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد بمؤتمرها السنوي الثاني غدًا

الدكتورة نيفين شعبان،
الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن مستشفى حميات الفيوم سيعقد مؤتمره السنوي الثاني لأمراض الحميات والأمراض المعدية يوم غد الجمعة، وذلك بأحد الفنادق المطلة على بحيرة قارون، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين من جامعة الفيوم وعدد من الجامعات المصرية.

وأوضحت “شعبان” في تصريح خاص لـ فيتو أن المؤتمر، الذي يُقام على مدى يومين، يهدف إلى نقل الخبرات العلمية والعملية واطلاع الأطباء العاملين في هذا التخصص الحيوي على أحدث أساليب التشخيص والعلاج في مجال الأمراض المعدية. 

وأشارت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن أربع جلسات علمية تناقش 12 موضوعًا مختلفًا، من أبرزها الأمراض الفيروسية المعدية مثل فيروس الإيدز وفيروسات الكبد بأنواعها، وأحدث ما توصل إليه العلم في علاج فيروس B، إلى جانب طرق الوقاية من العدوى أثناء السفر إلى الدول الموبوءة.

 

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

 وأضافت وكيل الوزارة أن المؤتمر سيتناول أيضًا التعامل مع الأمراض المستجيبة وغير المستجيبة للعلاج، وسبل تأهيل المرضى للتعايش الآمن مع المجتمع، مشددة على أهمية هذا الملتقى العلمي في رفع كفاءة الكوادر الطبية بمحافظة الفيوم ومواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة العدوى.

الفيوم الامراض الفيروسية الامراض المعدية الجامعات المصرية فيروس الايدز فيروسات الكبد كلية الطب بجامعة الفيوم مستشفي حميات الفيوم وكيل وزارة الصحة والسكان

الجريدة الرسمية