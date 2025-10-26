الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تموين الفيوم يحرر 50 مخالفة للمخابز

المخابز، فيتو
المخابز، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه تم شن حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود ومخازن المحروقات بقرى ومدن المحافظة؛ بهدف ضمان إنتاج رغيف مطابق للمواصفات، والتصدي لجشع التجار وتخزين المحروقات، وإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء.

شارك في الحملة كل من: مديرية جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من تحرير 50 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جراما، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت لأحد المخابز مخالفة تصرف في 4 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جراما، كما تم ضبط 200 كيلو جرام محملة على سيارة ربع، معدة للبيع في السوق السوداء.

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، والمخابز البلدية داخل المنظومة، واستمرار الحملات على أسواق المحروقات.

الجريدة الرسمية