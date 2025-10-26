إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تموين الفيوم يحرر 50 مخالفة للمخابز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه تم شن حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود ومخازن المحروقات بقرى ومدن المحافظة؛ بهدف ضمان إنتاج رغيف مطابق للمواصفات، والتصدي لجشع التجار وتخزين المحروقات، وإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء.

شارك في الحملة كل من: مديرية جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من تحرير 50 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جراما، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت لأحد المخابز مخالفة تصرف في 4 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جراما، كما تم ضبط 200 كيلو جرام محملة على سيارة ربع، معدة للبيع في السوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، والمخابز البلدية داخل المنظومة، واستمرار الحملات على أسواق المحروقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.