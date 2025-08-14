الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 44 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري  وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنه تم تحرير ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة، منها 20 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن انتاج الرغيف، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم التحفظ على 15 شيكارة أسمدة خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و310 كيلوجرامات دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

قصور الثقافة تطلق ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة اليوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية ادارة مباحث التموين الجمعيات الزراعيه الخضار والفاكهــة السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق محافظة الفيوم وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

ساخرون، مناخوليا..‭ ‬أخلاق‭ ‬الناس في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي

ساخرون، حكاوي زمان.. موسولينى‭ ‬وتشرشل‭ ‬وسر‭ ‬عزوف‭ ‬بشارة‭ ‬واكيم‭ ‬عن‭ ‬الزواج

تحرير 263 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 142 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بأسواق قرى ومدن الفيوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

التحفظ على مصنع شيكولاتة مخالف في حملة تموينية على أسواق الفيوم

التحفظ على 61 ألف قطعة شيكولاته فاسدة بحملات تموينية على أسواق الفيوم

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

الأكثر قراءة

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads