مساعدا وزير التموين في جولة مفاجئة بأسواق الفيوم

فاجأ كل من؛ الدكتور أحمد عصام، والمهندس حسام الجراحي، مساعدا وزير التموين، أسواق محافظة الفيوم بجولة ميدانية، رافقهم خلالها مسئولو الرقابة التموينية والتجارية بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

جولة ميدانية مفاجئة بالفيوم

شملت الجولة مطحن الفيوم الآلي لمتابعة عمليات توريد الأقماح والتأكد من جودة الدقيق المورّد للمخابز، كما تفقدا عددًا من المخابز البلدية لرصد أي مخالفات تتعلق بوزن الرغيف أو التصرف في الدقيق المدعم أو سوء الاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية بإيقاف بعض المخابز المخالفة وتحرير محاضر قانونية.

وتفقد مساعدا وزير التموين عددا من السلاسل التجارية الكبرى (هايبر ماركت)، حيث تم ضبط مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن التخفيضات، ليتم تحرير محاضر وإنذارات عاجلة. وخلال المرور على أحد مخازن السلع الغذائية، تم رصد مخالفات في أساليب التخزين وضبط سلع منتهية الصلاحية، ما أسفر عن إغلاق أحد الأقسام وتحريز الكميات المضبوطة، كما شملت الجولة بعض المطاعم بالمدينة لمراجعة جودة المواد الخام ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأسعار المعلنة.

اجراءات رادعة للمخالفين لمنظومة الخبز

وأكد مساعدا وزير التموين أنه لن يتم السماح بأي تلاعب في منظومة الخبز أو السلع أو الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات، مع دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة وتوسيع مبادرات تخفيض الأسعار لخدمة المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ماضية في تعزيز الرقابة ورفع كفاءة منظومة الإتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الفيوم وسائر المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.