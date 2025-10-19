الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الفيوم

حملة علي المخابز
حملة علي المخابز

قال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن إدارة الرقابة التموينية شنت حملة على المخابز، شارك فيها الإدارات التموينية المختلفة، بهدف ضبط أداء مخابز المنظومة، والسيطرة على ما تطرحه المخابز السياحية من انتاح. 

نتائج الحملة التموينية علي المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 35 مخالفة تموينية مختلفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن إنتاج الرغيف المنتج عن 90 جرام، إنتاج نهائي مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي  5 شكائر دقيق بلدي مستودعات زنة الشيكارة زنة الواحدة 30 كيلو جرام، كانت محملة على تروسيكل بهدف بيعها بالسوق السوداء.   

 

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

التحفظ على مكرونة فاسدة داخل مصنع تعبئة في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة على مستودعات صرف الدقيق المدعم، ومخابز المنظومة والمخابز السياحية السيطرة إنتاج الخبز حتى يصل للمواطن حسب المواصفات المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة الرقابة التموينية الادارات التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية بالسوق السوداء عدم نظافة ادوات العجين محافظة الفيوم وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

تحرير 48 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تحرير 43 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

رئيس الوزراء في مؤتمر حاسم: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ولدينا بنية احتياطية فعالة.. "مدبولي": قطرة دم واحدة تراق على الطرق لا تساوي الإنجازات.. و30% من حركة النقل على "الإقليمي"

تحرير 828 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوعين (صور)

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية