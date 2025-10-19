تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الفيوم

قال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن إدارة الرقابة التموينية شنت حملة على المخابز، شارك فيها الإدارات التموينية المختلفة، بهدف ضبط أداء مخابز المنظومة، والسيطرة على ما تطرحه المخابز السياحية من انتاح.

نتائج الحملة التموينية علي المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 35 مخالفة تموينية مختلفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن إنتاج الرغيف المنتج عن 90 جرام، إنتاج نهائي مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 5 شكائر دقيق بلدي مستودعات زنة الشيكارة زنة الواحدة 30 كيلو جرام، كانت محملة على تروسيكل بهدف بيعها بالسوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة على مستودعات صرف الدقيق المدعم، ومخابز المنظومة والمخابز السياحية السيطرة إنتاج الخبز حتى يصل للمواطن حسب المواصفات المطلوبة.

