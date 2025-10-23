الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، شارك فيه قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف السيطرة ما يتم طرحه يوميا للاستهلاك، ومنع طرح سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة على الأسواق

وتمكنت الحملة من تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة، كما تمكنت من ضبط 61 كيلو جرام قطع دجاج وكبدة  فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، و30 كيلوجرام لحوم سوداني فاسدة، و60 كيلوجرام زيت مجهول المصدر، و60 علبة سجائر مجهول المصدر بإجمالي، كما حررت محضرين  لتعطيل جهاز ATG في إحدى محطات الوقود.

 

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة جشع بعض التجار.

