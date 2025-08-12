الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت  101 مخالفة تموينية متنوعة، منها 48 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، ونقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جرام، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين. 

كما تحفظت الحملة علي  1600 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله، وطن ونصف طن سولار معد للبيع في السوق السوداء، و10 جركن زيت طعام مجهول المصدر، و190 عبوة بويات، 47 كيلو جرام مركزات ألوان منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

انخفاض في أسعار الفراخ البلدية واستقرار في البيضاء بأسواق الفيوم

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

كما شدد علي تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد (صور)

"المصري للتأمين" يرصد دور التحول الرقمي في تطوير صناعة التأمين على السيارات

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى‭ ‬آدمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬غشاشين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

11 حكما شرعيا تتعلق بصلاة الجمعة.. تعرف عليها

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads