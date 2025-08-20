الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، ان الحملة تمكنت من تحرير 75  مخالفة لقطاع المخابز تنوعت بين تصرف في حصص الدقيق، نقص وزن الإنتاج،  مواصفات مخالفة، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير  75 مخالفة لقطاعي الاسواق والمحال التجارية، والتحفظ علي 2 طن و690 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، 2 طن اسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، طن و800 كيلو جرام زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، طن سكر ناقص الوزن، طن زيت سيارات ونفايات.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين   بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

