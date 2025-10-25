الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 25 في تصادم 7 مركبات بطريق السويس الصحراوي

شهد طريق السويس الصحراوي بنطاق محافظة القاهرة حادثًا مروعًا بين 7 مركبات، شملت 3 سيارات نقل، وأتوبيس نقل عام، وأتوبيس خاص، وميكروباص، وسيارتين ملاكي، وسيارتين جامبو، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين بإصابات متفرقة.

 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين عدد من المركبات بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمانين إلى المشرحة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته وأسبابه.

مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين في تصادم 7 مركبات بطريق السويس الصحراوي

