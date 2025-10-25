تأجيل محاكمة 3 فتيات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، تأجيل محاكمة 3 فتيات، لاتهامهن بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 29 نوفمبر للحكم، مع استمرار حبسهن على ذمة الواقعة في القضية رقم 1389 لسنة 2025 قسم منتزه ثان .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الآداب بالقبض على الفتيات بنطاق دائرة القسم، وتبين من التحقيقات قيام 3 فتيات بإدارة واستخدام صفحة على التيك توك، لعرض فيدوهات خادشة للحياء العامة والقيم، واستخدام تلك الصفحة لبث الفحشاء.

وتم تحرر محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي قررت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها.

