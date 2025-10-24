قرار عاجل من النيابة بشأن العثور على جثمان شاب به إصابات بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية بنقل جثمان شاب في العقد الثالث من عمره إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة أجهزة المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت قرية زيان التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، شهدت العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره داخل القرية، في ظروف تُشير إلى وجود شبهة جنائية حيث وجدت بها إصابات ظاهرة.

بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصاب في الرأس، وُجدت في مكان الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى عطية عبد النعيم محمد أحمد فوده، 23 سنة، مقيم بالستاموني – بلقاس، وقد وُجدت بها إصابة واضحة في الرأس تشير الي وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة فضلا عن تكليف مباحث الستاموني بكشف غموض وملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.