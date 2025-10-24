السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على حريق داخل مصنع ملابس في قليوب

حريق مصنع بقليوب،
حريق مصنع بقليوب، فيتو

 دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بالدور الثالث داخل مصنع "أبو العلا" للملابس الجاهزة بمنطقة نزلة المؤسسة بجوار مصنع الحاجة للزجاج بمدينة قليوب، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المصنع.

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

4 سيارات للسيطرة على حريق داخل مصنع ملابس في قليوب 

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية  القليوبية وقوات الإطفاء بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، وبإشراف العميد عمرو حلمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق، حيث جرت أعمال محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق المجاورة والمصانع القريبة من موقع البلاغ.

وأفاد مصدر أمني بأن جهود رجال الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن تلفيات مادية ببعض محتويات المصنع.

كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب اندلاع النيران والخسائر المبدئية، مع تكليف التحريات الجنائية بسرعة فحص الواقعة وسماع أقوال الشهود ومالك المصنع.

يأتي ذلك في إطار جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالقليوبية للتعامل السريع مع مثل هذه البلاغات حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية الحماية المدنية بالقليوبي أمن القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية مدير أمن القليوبية قليوب

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

تعليم القليوبية تعلن فوز تغريد محمد عبدالعليم بالمركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي"
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية