الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على حريق داخل مصنع ملابس في قليوب

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بالدور الثالث داخل مصنع "أبو العلا" للملابس الجاهزة بمنطقة نزلة المؤسسة بجوار مصنع الحاجة للزجاج بمدينة قليوب، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المصنع.

4 سيارات للسيطرة على حريق داخل مصنع ملابس في قليوب

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية وقوات الإطفاء بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، وبإشراف العميد عمرو حلمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق، حيث جرت أعمال محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق المجاورة والمصانع القريبة من موقع البلاغ.

وأفاد مصدر أمني بأن جهود رجال الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن تلفيات مادية ببعض محتويات المصنع.

كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب اندلاع النيران والخسائر المبدئية، مع تكليف التحريات الجنائية بسرعة فحص الواقعة وسماع أقوال الشهود ومالك المصنع.

يأتي ذلك في إطار جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالقليوبية للتعامل السريع مع مثل هذه البلاغات حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



