حوادث

غدا الحكم فى استئناف المتهمين المتسببين في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية

تصدر محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، غدا السبت، حكمها فى الاستئناف المقدم من المتهمين بالتسبب في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية على حكم حبسهم 3 سنوات.

الحبس 3 سنوات للمتهمين بالتسبب في وفاة لاعب الكاراتيه

كانت قضت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة كل من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، "ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.


كما ألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامهم بمصروفات الدعوى المدنية، وذلك في واقعة التسبب خطأً في وفاة المجني عليه "ي.ا.م".

وتعود أحداث القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى اتهام مسؤولي اتحاد الكاراتيه بالإهمال الجسيم وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للمسابقات والفعاليات الرياضية، مما أدى إلى وفاة ناشئ خلال مشاركته في نشاط رياضي بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة وقعت في غضون الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث ثبت من التحريات والتقارير أن المتهمين تقاعسوا عن تطبيق الإجراءات الطبية والرقابية اللازمة، ما تسبب بشكل مباشر في وفاة اللاعب الناشئ.

