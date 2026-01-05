ماتوا بحضن أمهم، تفاصيل مصرع سيدة وطفليها في حريق بالقليوبية

18 حجم الخط

استيقظ أهالي منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية التابعة لمركز قليوب فجر اليوم على أصوات صرخات واستغاثات، أعقبها مشهد مفزع لتصاعد ألسنة اللهب من شقة سكنية بإحدى العمارات الواقعة خلف مسجد بدر المحمدي.

تفاصيل وفاة أم وطفليها في حريق شقة بالقليوبية

هرع الأهالي إلى موقع الحريق في محاولة للإنقاذ، إلا أن النيران كانت قد التهمت الشقة بالكامل في لحظات، يفاجئ الجميع بمأساة إنسانية قاسية، بعدما تبين وجود الأم وطفليها داخل الشقة، وقد لقوا مصرعهم جراء الحريق، في مشهد صادم في حالة من الذهول والحزن بين السكان.

ووصف عدد من الأهالي اللحظات الأولى للحريق بقولهم: «شفنا الموت بعنينا»، مؤكدين أن ألسنة اللهب كانت تخرج من النوافذ بسرعة كبيرة، وسط محاولات يائسة للسيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية بالقليوبية.

الحزن يخيم على أهالي أم بيومي

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة، الذين تجمّعوا في محيط العقار مذهولين من هول الفاجعة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق شقة بأم بيومي بالقليوبية

وكان اللواء أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقل اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع 3 أشخاص (الأم وطفليها) متأثرين بإصاباتهم جراء الحريق، الأم هي أماني أحمد 28 سنة، والأطفال ريان محمد عامان، وعبده محمد 4 سنوات.

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وطفليها في موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

ماس كهربائي قد يكون السبب

فيما رجحت المعاينة الاولية أن سبب الحريق وجود ماس كهربائي في الشقة، هو من تسبب في اندلاع النيران، وتباشر الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.