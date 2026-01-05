الإثنين 05 يناير 2026
اقتصاد

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 5 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 58 و62 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 53 و57 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 145 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و180 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 160 و240 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 970 و1170 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 830 إلى 930 جنيها، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 710 و810 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 220 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

