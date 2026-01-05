سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 5 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 6 جنيهات و14 جنيها للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 6 جنيهات و13 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 11 إلى 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 6 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 32 و38 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و18 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

