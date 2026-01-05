الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

18 حجم الخط

أثارت الفنانة الشابة “إيمان الزيدي”، الجدل بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت خلاله انفصالها عن حارس مرمي نادي الزمالك السابق “محمد عبد المنصف”، بعد سبع سنوات من الزواج “على حد قولها”.

وكتبت إيمان منشورًا مختصرًا قالت خلاله: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف".

ومن المعروف أن اللاعب السابق محمد عبد المنصف، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من 21 عامًا، وانجبا اثنين من الأبناء هما أدهم وآسر، ولم يعلنا من قبل عن أية أزمات حدثت بينهما طيلة سنوات الزواج.

من جانب آخر، كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن نيتها في دخول مجال الغناء، وذلك عن طريق تقديمها لبعض الأغنيات بصوتها، حيث أكدت أنها تحب الغناء كثيرًا، وتجيد الأداء الغنائي بشكل كبير.

وأضافت لقاء خلال أحد البرامج التليفزيونية أنها بدأت خطوات جادة لدخول مجال الغناء، وتبحث حاليًا عن كلمات وألحان جيدة حتى تكون بداية انطلاقها

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي قدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان “الملك وأنا”، والذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.