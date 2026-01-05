الإثنين 05 يناير 2026
ثقافة وفنون

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي ومحمد
إيمان الزيدي ومحمد عبد المنصف، فيتو
أثارت الفنانة الشابة “إيمان الزيدي”، الجدل بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت خلاله انفصالها عن حارس مرمي نادي الزمالك السابق “محمد عبد المنصف”، بعد سبع سنوات من الزواج “على حد قولها”.

وكتبت إيمان منشورًا مختصرًا قالت خلاله: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف".

ومن المعروف أن اللاعب السابق محمد عبد المنصف، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من 21 عامًا، وانجبا اثنين من الأبناء هما أدهم وآسر، ولم يعلنا من قبل عن أية أزمات حدثت بينهما طيلة سنوات الزواج.

 

من جانب آخر، كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن نيتها في دخول مجال الغناء، وذلك عن طريق تقديمها لبعض الأغنيات بصوتها، حيث أكدت أنها تحب الغناء كثيرًا، وتجيد الأداء الغنائي بشكل كبير.

 

وأضافت لقاء خلال أحد البرامج التليفزيونية أنها بدأت خطوات جادة لدخول مجال الغناء، وتبحث حاليًا عن كلمات وألحان جيدة حتى تكون بداية انطلاقها

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي قدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان “الملك وأنا”، والذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة. 

الجريدة الرسمية