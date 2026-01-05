الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

اليوم، نيجيريا تواجه موزمبيق في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة منتخب موزمبيق في دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في مباراة مرتقبة ينشد فيها كلا الفريقين التأهل إلى دور ربع النهائي.

 

توقيت مباراة نيجيريا وموزمبيق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين، في ملعب الملعب الرياضي بفاس.

ويخوض منتخب نيجيريا اللقاء بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ممتاز من الانتصارات، ما منحه دافعًا قويًا للاستمرار في المنافسة على اللقب القاري.

أما منتخب موزمبيق، فيقدم واحدة من أبرز قصص البطولة، حيث وصل إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في تاريخه بعد تقديم أداء جيد في دور المجموعات، وسيحاول مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة تاريخية أمام العملاق النيجيري.

وتعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقوة المنتخبين، إذ يسعى نيجيريا لدخول الدور المقبل بثقة، بينما يأمل موزمبيق في كتابة صفحة مميزة بالبطولة.

