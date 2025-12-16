مها صبري في الذكرى الـ 36 لرحيلها، دلوعة الغناء التي أسرت القلوب بصوتها وفقدت كل شيء بالدجل

18 حجم الخط

مها صبري، صوت جميل ومتميز، مطربة أغنية "ما تزوقيني يا ماما"، لها حضور لافت، بنت بلد صاحبة دم خفيف، أطلق عليها الجمهور لقب دلوعة الغناء، تزوجت أحد رجال الثورة، وكان نصيبها البعد عن الفن سنوات، وبددت ثروتها على الدجالين، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1989.

ولدت زكية فوزي محمود الشهيرة بـ مها صبري عام 1932 بحي باب الشعرية، عشقت الموسيقى والغناء، وبدأت في الغناء مع الأغاني الشعبية الخفيفة، فكانت من أوائل المطربات اللاتي أدَّين أغنيات نالت قبولًا واسعًا بين الطبقة الشعبية بشكل متميز وراقٍ. ومن أبرز أغانيها: "قد إيه حبيتك أنت قد إيه"، و"امسكوا الخشب يا حبايب" من ألحان عمار الشريعي، وأغنية الكورة "فيها جون"، و"قد إيه حبيتك أنت قد إيه"، و"غلاب الهوى"، وأغنية الأطفال "كتكت كتاكيتو كتكوتي"، و"اسم الله لسه صغنتوتي".



على الناصية كانت بداية الشهرة

اتجهت مها صبري للغناء صدفة حين التقت المذيعة آمال فهمي في برنامج على الناصية وطلبت المذيعة منها غناء جزء من أغنية لأم كلثوم فغنت وبرعت، وسمعت صوتها في الإذاعة المنتجة ماري كوين وضمتها إلى فيلمها "أحلام البنات" كمطربة عام 1959 لتكون بدايتها في عالم الفن، واختار لها الفنان عبد السلام النابلسي شريكها في الفيلم اسم مها صبري بحجة أن اسم زكية بلدي ولا يناسب أن يوضع مع اسمه، فأثبتت موهبتها في التمثيل والغناء معًا.

المطربة مها صبري



بالرغم من أنها تمنت أن تصبح راقصة فإن مها صبري بدأت مشوارها الغنائي مطربة أفراح بأغنيتها "ما تذوقيني ياماما"، عندما استمع إلى جمال صوتها الفنان محمد فوزي فسعى لضمها إلى الإذاعة واعتمادها كمطربة فقدمت أغنية ما تذوقيني يا ماما وحققت أغانيها الخفيفة نجاحًا كبيرًا بعد أن رددها الجمهور، وأصبح صوتها صوتًا أساسيًّا في حفلات الأفراح.

حمدان وبهية البداية على المسرح

ومع نجاح مها صبري كمطربة وممثلة ظهرت أيضا على خشبة المسرح من خلال بطولة أوبريت "حمدان وبهانة" وأوبريت "وداد الغازية" كما قدمت للإذاعة أوبريت "أمطار الربيع" مع المطرب ماهر العطار، وفي التلفزيون قدمت الدراما البدوية "ناعسة" عام 1970 مع صلاح قابيل من إخراج يوسف مرزوق.

مها صبري ويحيى شاهين في السكرية



كومبارس مع اسماعيل يس

قدمت مها صبري خلال مشوارها الفني ما يزيد على 25 فيلمًا سينمائيًّا كممثلة بدأتها في دور كومبارس مع إسماعيل يس في "حسن وماريكا" ثم جاءت أفلام: إسماعيل يس في السجن، أنا العدالة، حب وعذاب، لقمة العيش، دنيا، عودة الحياة، حكاية العمر كله، حكاية غرام، كباريه الحياة، زمان ياحب، تنابلة السلطان، بلطية من بحرى، جدعان باب الشعرية، أما أشهر أدوارها فكان دور العالمة زبيدة في فيلمي السكرية وبين القصرين من ثلاثية نجيب محفوظ مع الفنان يحيى شاهين وكان آخر أفلامها "ياما أنت كريم يارب" عام 1987.



تعددت زيجات الفنانة مها صبري كان آخرها زواجها بالعقيد "علي شفيق" مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر ـ في ذلك الوقت ـ الذي أنجبت منه ابنها أحمد، وكان زواجًا سريًّا اشترط عليها فيه أن تعتزل الفن، فكان زواجها بـ علي شفيق بداية لزواج الفن بالسياسة.

الوسواس القهري كتب النهاية

أصيبت مها صبري بالوسواس المرضي، وأقنعتها إحدى جاراتها بالتواصل مع أحد الدجالين الذين يعالجون بالزئبق الأحمر والأعشاب، فأدمنت الدجل والشعوذة، والتردد على الدجالين إلى أن ضاعت أموالها، وأصيبت بالكبد بسبب تعاطيها الأعشاب والزئبق الأحمر، معتقدة أنه سيشفيها من أمراضها، واستطاعت ابنتها فاتن إقناعها بمقابلة الشيخ الشعراوي لعلاجها من وسواس الدجل لكن كانت قد أصيبت بالتهاب حاد في الكبد والمعدة، ورحلت عام 1989 إثر غيبوبة كبدية عن 66 عامًا.

