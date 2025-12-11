يعنى ايه انتهى الأمر، رسالة قوية من علاء مبارك لوزير الرياضة لمشاركة المنتخب بكأس العرب

الخميس 11 ديسمبر 2025
وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن تصريحاته عن مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب وهزيمته فيها من منتخب الأردن، وخاصة أن وزير الرياضة قال في تصريحه: "اتحاد الكرة اتخذ قرارا بالمشاركة وانتهى الأمر".

رسالة علاء مبارك لوزير الرياضة بشأن هزيمة المنتخب

وطالب علاء مبارك في رسالته من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي تفسير معنى "انتهى الأمر" التي جاءت في تصريحه عن مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، متسائلًا: "إذا جاءت نتائج منتخبنا الأول في أمم أفريقيا مخيبة للاَمال سنقول انتهى الأمر ونركز بقى على كأس العالم".

 

هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب، فيتو
هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب، فيتو


وقال علاء مبارك، عبر حسابه بمنصة "إكس"، موجهًا رسالة قوية لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي: "مع كامل الاحترام والتقدير يعنى ايه إنتهى الأمر! ولو لا قدر الله جاءت نتائج منتخبنا الأول في أمم أفريقيا مخيبة للاَمال سنقول انتهى الأمر ونركز بقى على كأس العالم!"

وتابع علاء مبارك رسالته لوزير الرياضة: "بالنسبة لـ مجموعة مصر في كأس العالم ووصفها بأنها ليست صعبة، بالتأكيد حضرتك ليست كباقي المجموعات لكنها ليست سهلة".

كما وجه علاء مبارك رسالة لمنتخب مصر فقال: "الرسالة لمنتخبنا؛ أن يستعدوا جيدًا، لأنه لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، خاصة أن فرق المجموعة تمتاز بقوة بدنية ولياقة عالية. كل التوفيق لمنتخبنا في أمم أفريقيا واللقب الثامن إن شاء الله".


وجاءت رسالة علاء مبارك ردًا على تصريحات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التي قال فيها: "البطولة العربية ليست ضمن الأجندة الدولية مشاركة مصر جاءت لدعم الأشقاء، لكن اتحاد الكرة اتخذ قرارا بالمشاركة وانتهى الأمر" 

وكان علاء مبارك قد وجه انتقادا لمنتخب مصر بعد هزيمته أمام الأردن، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي في بطولة كأس العرب 2025، فقال: " عبر حسابه على منصة "إكس": "أداء باهت شيء مؤسف ومحزن، أكبر خطأ أن نشترك في بطولة دولية كبيرة بمنتخب بهذا المستوى، كان أكرم لنا الاعتذار عن الاشتراك في البطولة، ألف مبروك لمنتخب الأردن".

البطولة ليست ضمن الأجندة الدولية والاتحاد قرر المشاركة

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، طالب اتحاد الكرة بتقديم تفسير واضح للجماهير حول أسباب خروج منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان، من بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الشفافية ضرورية بعد المستوى غير المرضي الذي ظهر به المنتخب.

أداء منتخب مصر أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025

وقال أشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية: "البطولة ليست ضمن الأجندة الدولية، وأن مشاركة مصر جاءت في إطار دعم الأشقاء العرب، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة تقييم التجربة"، مؤكدًا أن "ظهور المنتخب كان غير مناسب لاسم مصر".

وأضاف أشرف صبحي "نشعر بالحزن بعد الخروج من كأس العرب، ورغم أن المشاركة كانت لدعم الأشقاء، إلا أنه يجب الحفاظ على صورة المنتخب."

وطالب وزير الرياضة "اتحاد الكرة بتقديم مبررات واضحة"، قائلًا: "ننتظر التقارير الفنية من الجهاز الفني".

وتابع أشرف صبحي: "الوقت ليس مناسبًا لتبريرات الجهاز الفني، خاصة أن هذه المبررات تكررت من قبل."

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فيتو
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فيتو

وأكد أشرف صبحي أن "قرار المشاركة في البطولة كان نهائيًا، رغم عدم إدراجها ضمن الأجندة الدولية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تخطيطًا أفضل لبناء منتخب قادر على الظهور القوي في مثل هذه البطولات".

وطالب أشرف صبحي المنتخب بتقديم صورة مشرفة في تصفيات كأس العالم، خاصة بعد وقوع المنتخب في مجموعة، وصفها بأنها "ليست صعبة".

وأوضح وزير الرياضة أن "التركيز الآن منصب على المنتخب الأول وجهازه الفني قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، مع هدف واضح يتمثل في الوصول إلى المباراة النهائية".

أداء باهت ومحزن، هجوم علاء مبارك على منتخب مصر لهزيمته أمام الأردن يثير الغضب

أول تعليق من وزير الرياضة على خروج المنتخب من كأس العرب

