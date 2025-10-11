طريقة تحضير كيكة فادج الشوكولاتة السائلة

تعد كيكة فادج الشوكولاتة السائلة مفضلة لدي العائلة بأكملها من الأطفال للكبار فهي طرية وخفيفة كالبودينج مع جرعة أكبر بكثير من صوص الفدج الشوكولاتة

تكمن بساطة هذه الكيكة في أن عجينها يجهز في وعاء واحد باستخدام ملعقة خشبية أو مخفقة. أما صوص الفدج الشوكولاتة فيصنع من مكونين فقط: الكريمة والشوكولاتة، وتعتمد الوصفة على وصفة كيكة الشوكولاتة الكلاسيكية مع تعديلات طفيفة لتناسب تقديمها ساخنة كطبقة واحدة غير مغطاة بالكريمة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مكونات كيكة فادج الشوكولاتة السائلة

الدقيق

البيكنج صودا والبيكنج باودر

مسحوق الكاكاو غير محلى

السكر الأبيض

الملح

المكونات السائلة

زبدة مذابة وزيت

بيضة واحدة كبيرة

حليب كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة.

خلاصة الفانيليا

الماء المغلي

صوص فادج الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة مقطعة بنسبة كاكاو 50% إلى 70%.

الكريمة

يمكن استخدام شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء، ولكن يتطلب ذلك تقليل كمية الكريمة لتعويض ليونتهما مقارنة بالشوكولاتة الداكنة.

طريقة إعداد كيكة فادج الشوكولاتة السائلة

ينصح ببدء إعداد الكيكة أولا، ثم صوص الشوكولاتة الذي يحتاج إلى 20 إلى 30 دقيقة ليبرد قليلا ويتكاثف قبل الاستخدام.

1. تحضير الكيكة

تمزج المكونات الجافة في وعاء كبير، ثم تضاف جميع المكونات السائلة (باستثناء الماء المغلي) وتخفق حتى تمتزج، وأخيرا يضاف الماء المغلي ويُخفق حتى يصبح الخليط ناعما (سيكون الخليط خفيف القوام). يصب الخليط في صينية كعك مبطنة مقاس 20 سم (يفضل تجنب الصواني ذات القاع المتحرك لتجنب التسرب)، وتخبز لمدة 40 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى يخرج عود الأسنان نظيفا أو شبه نظيف (لا بأس ببلل خفيف في المركز لأنها كيكة فدج). تترك الكيكة لتبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم تقلب وتترك لتبرد 10 دقائق أخرى قبل تقطيعها وتقديمها، لتبقى دافئة ولإراحة الكعكة الهشة قبل التقطيع.

2. تحضير صوص الفدج الساخن

لإعداد صوص الغاناش بشكل صحيح وتجنب تكتل الشوكولاتة:

تسخن الكريمة حتى تصبح ساخنة جدا وقبل نقطة الغليان. توضع الشوكولاتة في وعاء، وتصب عليها الكريمة الساخنة، ويغطى الوعاء ويترك لمدة 5 دقائق لتبدأ الشوكولاتة في الذوبان. يخلط المزيج بقوة حتى يمتزج تماما ويتحول إلى صوص شوكولاتة لامع وحريري. يترك الصوص ليبرد لمدة 20 دقيقة حتى يتكاثف قليلا. يحرك قبل التقديم ويصب في أوعية التقديم.

3. التقديم

تقطع شرائح الكعكة الدافئة، وتوضع في طبق أو وعاء عميق (لتسهيل غرف صوص الشوكولاتة والآيس كريم الذائب). توضع كرة من آيس كريم الفانيليا، ثم تغرق بصوص الفدج الشوكولاتة الدافئ (حوالي ربع كوب لكل شريحة).

