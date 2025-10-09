طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، كيكة بدقيق الأرز والموز من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، فبديل الدقيق الأبيض هنا هو دقيق الأرز الخالي من الجلوتين، بينما يضاف الموز لإضفاء المذاق الحلو الطبيعي والقوام الرطب.

وطريقة تعامل كيكة الأرز بالموز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذه الكيكة مثالية لوجبة الإفطار أو كسناك صحي بين الوجبات، ويمكن تقديمها للأطفال أيضا كخيار مغذي ومشبع فى اللانش بوكس.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تعامل كيكة الأرز بالموز.

مكونات عمل كيكة الأرز بالموز:-

2 ثمرة موز ناضجة جدا كلما كانت ناضجة أكثر كان الطعم أطيب

1 كوب دقيق أرز ناعم

2 بيضات

نصف كوب سكر بني أو عسل طبيعي

نصف كوب زيت نباتي أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة اختياري لكنها تعزز نكهة الموز

ربع كوب حليب

فانيليا حسب الذوق

للتزيين

يمكن استخدام شرائح موز على الوجه أو رش جوز الهند أو المكسرات المفرومة.

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز:-

أخرجي المكونات من الثلاجة واتركيها حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة، فهذا يساعد على تجانس الخليط بشكل أفضل.

في وعاء متوسط الحجم، قومي بهرس الموز جيدا باستخدام شوكة حتى يصبح ناعمًا مثل المعجون.

أضيفي البيض، الزيت، السكر (أو العسل) والفانيليا إلى الموز المهروس، وقلبي باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات وتصبح كريمية القوام.

في وعاء آخر، اخلطي دقيق الأرز مع البيكينج بودر والبيكينج صودا والملح والقرفة.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى خليط الموز مع التقليب المستمر، ثم أضيفي الحليب بالتدريج حتى تحصلي على قوام متماسك وسلس ليس سائل جدا ولا كثيف.

ادهني قالب الكيك بالزيت ورشيه بقليل من دقيق الأرز، ثم صبي المزيج وسوي السطح، يمكن تزيين الوجه بشرائح الموز أو المكسرات حسب الرغبة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة تقريبا، أو حتى يتحول الوجه إلى لون ذهبي وتخرجي عودا نظيف من المنتصف.

اتركي الكيكة لتبرد قليلا قبل التقطيع حتى لا تتفتت، ثم قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة أو اللبن.

لضمان نجاح الكيكة استخدمي موز ناضج جدا، فكلما كان أكثر نضج زادت الحلاوة الطبيعية.

لا تفرطي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تفقد الكيكة خفتها.

يمكن تحويل الوصفة إلى كيك نباتي بالكامل باستبدال البيض بحليب اللوز وبذور الكتان.

يمكن إضافة ملعقة من بودرة الكاكاو للحصول على كيكة شوكولاتة بالموز ودقيق الأرز.

فوائد تناول كيكة بدقيق الأرز والموز

تعزز الطاقة دون رفع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.

مناسبة للأطفال وكبار السن لسهولة الهضم.

خالية من الجلوتين، وبالتالي مثالية للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح.

تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول بفضل الألياف في الموز.

