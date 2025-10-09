الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير

كيكة الأرز بالموز
كيكة الأرز بالموز

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، كيكة بدقيق الأرز والموز من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، فبديل الدقيق الأبيض هنا هو دقيق الأرز الخالي من الجلوتين، بينما يضاف الموز لإضفاء المذاق الحلو الطبيعي والقوام الرطب.

وطريقة تعامل كيكة الأرز بالموز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذه الكيكة مثالية لوجبة الإفطار أو كسناك صحي بين الوجبات، ويمكن تقديمها للأطفال أيضا كخيار مغذي ومشبع فى اللانش بوكس.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تعامل كيكة الأرز بالموز.

مكونات عمل كيكة الأرز بالموز:-

2 ثمرة موز ناضجة جدا كلما كانت ناضجة أكثر كان الطعم أطيب

1 كوب دقيق أرز ناعم

2 بيضات

نصف كوب سكر بني أو عسل طبيعي

نصف كوب زيت نباتي أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة بيكينج بودر 

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة اختياري لكنها تعزز نكهة الموز

ربع كوب حليب

فانيليا حسب الذوق

للتزيين

يمكن استخدام شرائح موز على الوجه أو رش جوز الهند أو المكسرات المفرومة.

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز 
طريقة عمل كيكة الأرز بالموز 

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز:-

  • أخرجي المكونات من الثلاجة واتركيها حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة، فهذا يساعد على تجانس الخليط بشكل أفضل.
  • في وعاء متوسط الحجم، قومي بهرس الموز جيدا باستخدام شوكة حتى يصبح ناعمًا مثل المعجون.
  • أضيفي البيض، الزيت، السكر (أو العسل) والفانيليا إلى الموز المهروس، وقلبي باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات وتصبح كريمية القوام.
  • في وعاء آخر، اخلطي دقيق الأرز مع البيكينج بودر والبيكينج صودا والملح والقرفة.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى خليط الموز مع التقليب المستمر، ثم أضيفي الحليب بالتدريج حتى تحصلي على قوام متماسك وسلس ليس سائل جدا ولا كثيف.
  • ادهني قالب الكيك بالزيت ورشيه بقليل من دقيق الأرز، ثم صبي المزيج وسوي السطح، يمكن تزيين الوجه بشرائح الموز أو المكسرات حسب الرغبة.
  • سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة تقريبا، أو حتى يتحول الوجه إلى لون ذهبي وتخرجي عودا نظيف من المنتصف.
  • اتركي الكيكة لتبرد قليلا قبل التقطيع حتى لا تتفتت، ثم قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة أو اللبن.
  • لضمان نجاح الكيكة استخدمي موز ناضج جدا، فكلما كان أكثر نضج زادت الحلاوة الطبيعية.
  • لا تفرطي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تفقد الكيكة خفتها.
  • يمكن تحويل الوصفة إلى كيك نباتي بالكامل باستبدال البيض بحليب اللوز وبذور الكتان.
  • يمكن إضافة ملعقة من بودرة الكاكاو للحصول على كيكة شوكولاتة بالموز ودقيق الأرز.

فوائد تناول كيكة بدقيق الأرز والموز

  • تعزز الطاقة دون رفع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.
  • مناسبة للأطفال وكبار السن لسهولة الهضم.
  • خالية من الجلوتين، وبالتالي مثالية للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح.
  • تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول بفضل الألياف في الموز.
txt

طريقة عمل كيكة الترايفل فى خطوات بسيطة

txt

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيكة الموز طريقة عمل كيكة الأرز بالموز كيكة الأرز الكيك الشيف نورهان القاضى الموز

مواد متعلقة

أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال بمذاق لا يقاوم

لذيذة ومغذية، طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة البرتقال بمذاق مميز وخطوات سريعة

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads