طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالمذاق البيتي اللذيذ

طريقة عمل كيكة البرتقال، من أكثر أنواع الكيك المحببة في البيوت المصرية والعربية، فهي تتميز بمذاقها المنعش ورائحتها الزكية التي تملأ أرجاء المنزل، فضلًا عن كونها وصفة سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة دائمًا في المطبخ.





كيكة البرتقال ليست مجرد وصفة تقليدية، بل هي رمز للدفء والمذاق المنزلي الذي يجمع العائلة. تتميز بسهولة تحضيرها وبمذاقها المنعش الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة الخفيفة. ومع الالتزام بالنصائح السابقة، ستحصلين على كيكة إسفنجية هشة برائحة البرتقال الزكية تُبهج كل من يتذوقها.



يمكن تناول كيكة البرتقال في الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة، أو تقديمها كتحلية خفيفة بعد الغداء.



في هذا التقرير، نتناول طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بخطوات بسيطة، مع أهم الأسرار التي تضمن نجاحها وارتفاعها المثالي.





المكونات الأساسية لعمل كيكة البرتقال

لتحضير كيكة برتقال تكفي من 6 إلى 8 أشخاص، نحتاج إلى المكونات التالية:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر أبيض ناعم

كوب عصير برتقال طبيعي طازج

نصف كوب زيت نباتي (يفضل زيت الذرة أو عباد الشمس)

2 كوب دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة بشر برتقال (لنكهة أقوى)

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح بسيطة

ملعقة صغيرة فانيليا

يمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من النشا إلى الدقيق للحصول على قوام أكثر هشاشة، كما يمكن استبدال نصف كوب من الدقيق بربع كوب من السميد الناعم لإضفاء لمسة قريبة من الكيك الإسبونج.

كيكة البرتقال

طريقة تحضير كيكة البرتقال خطوة بخطوة

تسخين الفرن:

قبل البدء في تحضير المكونات، يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى يكون جاهزًا عند إدخال الكيك، ويُدهن قالب الكيك بالزبدة ويرش بالقليل من الدقيق لتجنب الالتصاق.

خفق البيض والسكر:

في وعاء عميق، يُخفق البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح الخليط هشًا وفاتح اللون. هذه الخطوة مهمة جدًا لدخول الهواء في الخليط مما يساعد على ارتفاع الكيكة.

إضافة الزيت والفانيليا وعصير البرتقال:

بعد خفق البيض جيدًا، يُضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم يُضاف عصير البرتقال الطازج وبشر البرتقال والفانيليا، ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات تمامًا.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح. يفضل نخل الدقيق مرتين للحصول على قوام ناعم وخفيف.

دمج المكونات:

يُضاف خليط الدقيق إلى خليط السوائل تدريجيًا على ثلاث دفعات، مع التحريك بملعقة خشبية أو سباتولا في اتجاه واحد لتجنب خروج الهواء من الخليط.

يجب أن يكون قوام الخليط متوسط الكثافة، لا سائل جدًا ولا ثقيل.

الخبز:

يُسكب الخليط في القالب المجهز ويدخل الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة، أو حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا وتخرج السكين نظيفة عند اختبار النضج.

يُفضل عدم فتح الفرن في أول 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

التبريد والتقديم:

بعد خروج الكيكة من الفرن، تترك لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم تُقلب على شبكة وتترك لتبرد تمامًا قبل التقطيع.

يمكن تزيين الوجه برشة من السكر البودرة أو بطبقة خفيفة من صوص البرتقال.

كيك البرتقال

طريقة تحضير صوص البرتقال البسيط

لمن يرغب في إضافة لمسة مميزة، يمكن تحضير صوص لامع يغطي وجه الكيكة:

نصف كوب عصير برتقال

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة بشر برتقال

توضع جميع المكونات على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام قليلًا، ثم يُسكب على الكيكة وهي لا تزال دافئة.

نصائح لضمان نجاح كيكة البرتقال

استخدمي برتقالًا طبيعيًا طازجًا بدل العصير الجاهز لتحصلي على نكهة قوية ومميزة.

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تُكثري من بشر البرتقال حتى لا تُصبح الكيكة مُرّة.

عند حفظها، تُغطى جيدًا وتُترك في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين، أو في الثلاجة حتى 5 أيام.

