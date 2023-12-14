طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة
طريقة عمل كيكة العسل الأسود، الكيك من الحلوى الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة.
وطريقة عمل كيكة العسل الأسود، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة العسل الأسود.
مكونات عمل كيكة العسل الأسود:-
كوب عسل إسود
كوب إلا ربع سمن
2 بيضة
2 كوب ونصف دقيق
2 ملعقة صغيرة صودا الخبز
ملعقة صغيرة ملح
5 ملاعق كاكاو خام
نصف كوب ماء
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب وربع ماء بارد
طريقة عمل كيكة العسل الأسود:-
- يسخن الفرن إلى 350 درجة.
- تدهن صينية مستطيلة مقاس 9 × 13 بوصة.
- في وعاء خلاط أو بخلاط يدوي يخفق العسل مع السمن حتي يصبح كالقشدة.
- ثم يضاف البيض ويخلط جيدًا حتى يتجانس.
- وفي وعاء منفصل ينخل الدقيق مع صودا الخبز والملح، ويترك جانبا.
- وفي وعاء صغير نضع الكاكاو مع نصف كوب من الماء.
- ثم يضاف الخليط إلى مزيج العسل والسمن والبيض، ويمزج المزيج جيدا.
- ثم نضيف الدقيق بالتناوب مع الماء المثلج إلى خليط العسل حتى تمتزج بالكامل.
- ثم اسكبي الكيك في قالب تحضير الكيك.
- ندخله الفرن لمدة من 35-40 دقيقة، ثم نقوم بعمل اختبار نضج الكيك حيث ندخل خلة الأسنان إذا خرج نظيفًا فهذا دليل على نضج الكيك.
- ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها تبرد ثم نقطعها وتقدم بجانب الشاى.
ولعمل الكيكة العادية
مكونات عمل الكيكة العادية:-
3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة
5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة
كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
2 كوب سكر
طريقة عمل الكيكة العادية:-
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
- ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
- ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.
- ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
- ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
- وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
- بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
- يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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