الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025

أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في قطر
18 حجم الخط

سجلت  أسعار الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة، خلال حركة تداولات اليوم الخميس 11-12-2025 بالأسواق.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 493 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22  حوالى 452 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 432 ريالا قطريا، كما سجل عيار 18  370 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 288 ريالا قطريا.

تراجع الذهب اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًّا مرتفعًا آخر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4221.49 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقسامًا أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي "لا يزال مرتفعًا إلى حد ما".

وبينما يتوقع معظم صناع السياسات أنهم سيحتاجون لخفض أسعار الفائدة مجددًا العام المقبل، عارض ستة مسؤولين في خطوة غير مسبوقة قرار أمس الأربعاء خفض الفائدة ربع نقطة مئوية. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن تقديم أي دلائل على توقيت أي تخفيضات أخرى.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1479.70 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب في المعاملات الفورية البنك المركزي الاميركي المركزي الأميركي الذهب القطري الذهب اليوم الذهب اليوم الخميس

مواد متعلقة

تراجع المؤشرات الأوروبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

هبوط أسعار بيتكوين لأدنى من 90 ألف دولار رغم خفض الفائدة الأمريكية

بعد قرار الفيدرالي اليوم، ترقب حذر في حركة مؤشر الذهب العالمية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads