أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025

سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة، خلال حركة تداولات اليوم الخميس 11-12-2025 بالأسواق.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 493 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 452 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 432 ريالا قطريا، كما سجل عيار 18 370 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 288 ريالا قطريا.

تراجع الذهب اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًّا مرتفعًا آخر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4221.49 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقسامًا أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي "لا يزال مرتفعًا إلى حد ما".

وبينما يتوقع معظم صناع السياسات أنهم سيحتاجون لخفض أسعار الفائدة مجددًا العام المقبل، عارض ستة مسؤولين في خطوة غير مسبوقة قرار أمس الأربعاء خفض الفائدة ربع نقطة مئوية. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن تقديم أي دلائل على توقيت أي تخفيضات أخرى.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1479.70 دولار.

