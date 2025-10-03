طريقة عمل كيكة الترايفل فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الترايفل، كيكة الترايفل من الحلويات الغربية الشهيرة التي تجمع بين الطعم الغني والقوام المتنوع، فهي تعتمد على عدة طبقات لذيذة من الكيك والكريمة والفواكه أو الشيكولاتة، مما يجعلها من أكثر الحلويات التي تقدم بشكل أنيق في المناسبات والعزومات.

وطريقة عمل كيكة الترايفل، سهلة وبسيطة وتتميز بأنها مرنة في المكونات، إذ يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة حسب الرغبة، سواء كانت بالشوكولاتة أو الفانيليا أو الفواكه الموسمية، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الترايفل.

مكونات كيكة الترايفل:-

الطبقة الأولى (الكيك)

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

½ كوب زبدة طرية

3 بيضات

½ كوب حليب

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

(يمكن استبدال الكيك الجاهز أو بقايا أي كيك متوفر لديك بدلا من التحضير من البداية

الطبقة الثانية (الكريمة):

2 كوب كريمة خفق سائلة

½ كوب سكر بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطبقة الثالثة (الفواكه أو الإضافات):

فراولة مقطعة شرائح

موز شرائح

توت أو أي فواكه موسمية حسب الرغبة.د

(يمكن أيضا إضافة صوص شيكولاتة أو كاسترد).

للتزيين:

بشر شيكولاتة أو مكسرات محمصة

قطع فواكه طازجة

رشة كاكاو أو جوز هند مبشور

طريقة عمل كيكة الترايفل

طريقة عمل كيكة الترايفل:-

اخفقي الزبدة مع السكر جيدا حتى يصبح الخليط هش وكريمي.

أضيفي البيض تدريجيا مع الفانيليا، واستمري في الخفق.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر.

أضيفي خليط الدقيق والحليب بالتبادل إلى خليط البيض، مع الخلط برفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

صبي العجينة في قالب مدهون وادخليه فرن مسخن مسبقا على 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى ينضج.

بعد أن يبرد الكيك، قطعيه إلى مكعبات صغيرة أو فتتيه بيديك.

اخفقي الكريمة السائلة مع السكر البودر والفانيليا بخلاط كهربائي حتى يتضاعف حجمها وتتماسك.

ضعيها في الثلاجة قليلا حتى تكون جاهزة للاستخدام.

في كاسات زجاجية شفافة (أو طبق كبير للترايفل)، ضعي طبقة من مكعبات الكيك في الأسفل.

أضيفي طبقة من الكريمة المخفوقة فوق الكيك.

وزعي طبقة من الفواكه المقطعة (فراولة، موز، توت).

كرري نفس الخطوات عدة مرات حتى تملئي الكأس أو الوعاء، بحيث تتكون عدة طبقات متناسقة.

في النهاية، زيني الوجه بقطع الفاكهة الطازجة وبشر الشوكولاتة أو المكسرات.

لنجاح كيكة الترايفل يمكن استبدال الكريمة المخفوقة بالكاسترد لإعطاء طعم مختلف.

إذا كنتي من محبي الشيكولاتة، يمكنك استخدام كيك شيكولاتة وصوص شيكولاتة بين الطبقات.

يفضل تقديم الترايفل بارد، لذا ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

يمكن تحضير الترايفل بكاسات صغيرة فردية أو في طبق زجاجي كبير حسب المناسبة.

