أخبار الرياضة اليوم: عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، الأهلي يحرر محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز، أغرب الأهداف في تاريخ الكرة المصرية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الخاص بالتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

حقق البطل المصري أدهم أيمن إنجازًا جديدًا للمصارعة المصرية تحت قيادة العميد سعيد صلاح، وذلك بعد تتويجه بـالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2025.

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا ومستحقا على نظيره أولمبياكوس، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك"، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

أكد وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن النادي قام بتحرير محضر رسمي بشأن واقعة مباراة فريق 2007 مع بيراميدز في دوري الجمهورية، التي ألغيت نتيجة اعتراض بيراميدز على احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح الأهلي.

كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، عن احتمال رحيل الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الحالي.

فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، في مباراة شهدت تسجيل هدف غريب لمصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

