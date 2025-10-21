عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الخاص بالتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وأكد رئيس الهيئة القضائية المشرف على الاجتماع الخاص أنه من المفترض أن يحضر ٤٠٠٠ أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، ولكن حضر ٨٩٨ عضوًا.

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت كل من المستشار ماجد أبو بكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور إيهاب الفاوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد ربيع منسق وزارة الشباب والرياضة.

