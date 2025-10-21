الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يعود فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لاستئناف مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فاركو بعد حصده لقب السوبر الأفريقي. 

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

مباراة بيراميدز وفاركو 

ويعود بيراميدز لاستئناف مبارياته ببطولة الدوري المصري منتشيا بلقب السوبرالأفريقي لمواصلة مشواره بالبطولة المحلية.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الدفاع الجوي في السوبر الأفريقي.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب التاسع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة، ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

 


مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري


وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)
المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت) 
غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)
الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر
زد 2-1 بتروجيت..انتهت
سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر
بيراميدز ضد  فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر
الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء
المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

الجريدة الرسمية