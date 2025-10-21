الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إنجاز مصري جديد، أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

حقق البطل المصري أدهم أيمن إنجازًا جديدًا للمصارعة المصرية تحت قيادة العميد سعيد صلاح، وذلك بعد تتويجه بـالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2025.

 

وجاء فوز أدهم بعد أداء قوي ومميز أمام أبرز المصارعين العالميين في منافسات البطولة، ليؤكد استمرار تألق نجوم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب الفردية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وتضمن مشوار أدهم إلى الفوز  بالميدالية، المواجهات التالية: المباراة الأولى ضد جورجيا فوز بنتيجة  ٧-صفر، المباراة الثانية ضد بلغاريا. فوز بنتيجة ٦-٣، المباراة الثالثة خسارة أمام مولدوفا بنتيجة ٨-صفر، المباراة الرابعة فوز ضد كازاخستان بنتيجة ٤-٤، مباراة البرونزية فوز ضد قرغيزستان بنتيجة ٣-٢.

وتُعد هذه الميدالية إضافة ثمينة لرصيد مصر من الإنجازات الرياضية العالمية، وتعكس حجم الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للمصارعة في إعداد اللاعبين ورفع كفاءتهم للمنافسة على أعلى المستويات.

ويُعد أدهم أيمن من أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا باهرًا في البطولات الدولية الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد 2028.

ويترأس بعثة اتحاد المصارعة المشاركة في بطولة العالم، اللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

موقف مرموش، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

وتضم بعثة الفراعنة المشاركة في منافسات المصارعة الرومانية كل من المدير الفنى  مستر عزت إركينباييف، والمدرب  كمال عبده، وقائمة اللاعبين كل من: أدهم غريب، محمد حسن، يحيى محمد، محمد القاسم، ومحمود وليد.

فيما ضمت بعثة المنافسين في المصارعة الحرة كل من المدير الفنى مستر روسلان بيك، المدرب علي أبو طالب، واللاعبين كل من: سعيد دياب، يحيى حافظ، عمر أمين، محمد الشامى، عبد الرحمن هيثم.

