الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غلق باب التصويت في عمومية الزمالك تمهيدًا لفرز الأصوات

الزمالك
الزمالك

أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية التي تقام اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من غلق اللجان مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية واعتمادها من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

 

عدي الدباغ جاهز لمباراة الزمالك وديكيداها بعد تعافيه من الإصابة

تفاصيل محاضرة فيريرا للاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الاجتماع الخاص للجمعية العمومية

مواد متعلقة

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

عدي الدباغ جاهز لمباراة الزمالك وديكيداها بعد تعافيه من الإصابة

تفاصيل محاضرة فيريرا للاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

مجلس الزمالك يتابع عملية التصويت في الجمعية العمومية (صور)

بيراميدز يتقدم على فاركو بهدف ماييلي في الشوط الأول

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

الأهلي السعودي يضرب الغرافة برباعية نظيفة ويتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية