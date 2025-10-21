غلق باب التصويت في عمومية الزمالك تمهيدًا لفرز الأصوات

أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية التي تقام اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من غلق اللجان مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية واعتمادها من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

