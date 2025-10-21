عدي الدباغ جاهز لمباراة الزمالك وديكيداها بعد تعافيه من الإصابة

انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها

وفاز نادي الزمالك على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

أهداف مباراة الزمالك وديكيداها

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.