دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة على نظيره أولمبياكوس، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "مونتجويك"، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة  برشلونة وأولمبياكوس

جاءت ثنائية برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقائق 7و39.

تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس

تشكيل برشلونة لمواجهة أولمبياكوس

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بالدي، إريك، كوبارسي، كوندي

خط الوسط: كاسادو، بيدري، درو

خط الهجوم: فيرمين، راشفورد، لامين يامال

مباراة برشلونة وأولمبياكوس

وكان برشلونة خاض مواجهتين في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ـ ثم تعرض برشلونة للهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يأمل أولمبياكوس في تحقيق انتصاره الأول بـ دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

ويحتل برشلونة المركز السادس عشر في الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، وأولمبياكوس يملك نقطة واحدة في المركز التاسع والعشرين.

وتعد مباراة برشلونة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

الجريدة الرسمية