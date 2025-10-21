توروب يستقر على رباعي دفاع الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار رباعي خط الدفاع الذي بدأ به مواجهة إيجل نوار الماضية، وذلك خلال لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري غدا الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على نفس التشكيل الدفاعي المكون من محمد هاني، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا، بعدما ظهر الرباعي بمستوى مميز خلال المباراة السابقة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق “إيجل نوار البوروندي” بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

