وليد سليمان لـ«فيتو»: حررنا محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز

أهلي 2007، فيتو
أهلي 2007، فيتو

أكد وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن النادي قام بتحرير محضر رسمي بشأن واقعة مباراة فريق 2007 مع بيراميدز في دوري الجمهورية، التي ألغيت نتيجة اعتراض بيراميدز على احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأشار سليمان إلى أن المحضر جاء لإثبات حالة، خاصة أن الحكم لم يسلم الأهلي تقرير المباراة أو سكور شيت اللقاء، ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لضمان إثبات حالة رسمية للحدث أمام الجهات المختصة.

 مباراة أهلي 2007 وبيراميدز 

كشفت مصادر أن تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007، أدان إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، بعد تسببه في إلغاء المباراة.

وأكدت مصادر أن تقرير حكم المباراة ذكر أن رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز رفض الامتثال وتطبيق قرار الحكم بطرده من ملعب المباراة، وأن نتيجة المباراة ستعتمد بنتيجة 3-0 لصالح النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات مالية وإيقاف ضد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، والمتسببين في إلغاء المباراة وفقا للائحة المسابقات.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2007، أزمة أدت إلى إلغائها قبل نهايتها بقرار من حكم اللقاء.

وجاء قرار الحكم بإلغاء المباراة بعد اعتراض فريق بيراميدز بشكل جماعي على احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال اللقاء، ليضطر الحكم في النهاية إلى إطلاق صافرة النهاية وإلغاء المباراة. 

