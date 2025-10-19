أبو تريكة: سلوت يشبه "المفتش كرومبو" وهذه نصيحتي لـ محمد صلاح

وجه محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات عنيفة إلى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد هزيمة الريدز أمام مانشستر يونايتد 1 / 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي الهزيمة الرابعة المتتالية التي تلحق بفريق ليفربول في الموسم الحالي، تحت قيادة آرني سلوت بعد كريستال بالاس وتشيلسي وجالطة سراي ، في دوري أبطال أوروبا وأخيرا مانشستر يونايتد.

وقال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة: "أقول نفس الحديث الذي قلته حينما كان ليفربول متصدرًا للدوري، بهذه الطريقة وبهذا الدفاع لن تفُز بأي بطولة هذا الموسم، النتائج خادعة، سلوت قال إنه متصدر الدوري وجمع 15 نقطة، رأيي أنه جمع أكثر مما يستحق بالمقارنة بالأداء الذي قدمه خلال المباريات السابقة".

وأضاف: "الناس حاليًا يقولون إنني كنت على حق، هذا أمر طبيعي للأداء الذي قدمه سلوت الذي يُذكرني بالمفتش كرومبو، ليفربول فقد هيبته أمام الفرق، حينما تخسر 4 مباريات متتالية تتجرأ الفرق عليك ويزداد الطمع فيك".

وأضاف: "أموريم رغم أنه فاز اليوم إلا أنه قدم أداءً مميزًا وأفضل بكثير أمام آرسنال ومانشستر سيتي، رغم أنه خسر المباراتين لكن النتيجة تغطي على العيوب، الفوز على ليفربول في أنفيلد يعطي أموريم رصيدًا لدى الجمهور إنما على المستوى التحليلي فإن يونايتد لديه كوارث عديدة".

وعن محمد صلاح قال أبو تريكة: "هذا شكل ليفربول بدون محمد صلاح، حينما يكون سيئًا وليس في أعظم عطاء له يكون ليفربول في المركز الثالث أو الرابع، نعم صلاح لديه مشكلة تحديدًا في اللمسة الأولى، تشعر أنه متأثر بالانتقادات الأخيرة، وأوجه رسالة له بأن تترك الحديث لأنك نجم".

تقييم وأرقام محمد صلاح

وشارك محمد صلاح نجم منتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، في خسارة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أساسيا في مباراة ليفربول مانشستر يونايتد قبل أن يقوم آرني سلوت المدير الفني للريدز باستبداله في الدقيقة 85.

وحسب شبكة "سوفا سكور" حصل محمد صلاح على تقييم 6.4 من 10، حيث مرر 4 تمريرات مفتاحية، ولعب عرضية صحيحة من أصل 2.

بلغت دقة تمريرات صلاح 71% بواقع 15 تمريرة دقيقة من أصل 21، وعن دقة التمريرات في نصف ملعب المنافس 65%، بواقع 13 من أصل 20.

وفيما يتعلق بدقة التمريرات في نصف ملعب ليفربول، بلغت 100%، بواقع 3 من أصل 3، ودقة الركلات الطويلة للكرة 50%.

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

فيما حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على نظيره ليفربول، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسجل بريان مبويمو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك ليفربول بالدقيقة الثانية من تصويبة بقدمه اليمنى.

ثم أدرك ليفربول التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 78.

وتقدم مانشستر يونايتد مجددا عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 84.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: ليمنس

الدفاع: دي ليخت - لوك شو - ماجواير

الوسط: دالوت - ماونت - برونو فرنانديز - كاسيميرو - أمادا تراوري

الهجوم: مبويمو - كونيا

مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 13 نقطة في المركز التاسع.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.