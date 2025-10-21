الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح، فيتو
 كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، عن احتمال رحيل الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وقال روني في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بخسارة الريدز 1-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز: إن “محمد صلاح خاض عددًا كبيرًا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان نجم الفريق الأول وتحمل ضغوطًا هائلة”.

 

وأضاف: أرى أن صلاح من بين أفضل خمسة إلى سبعة لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن الإرهاق بدأ يظهر عليه بوضوح.. لن أتفاجأ إذا قرر الرحيل في يناير أو حتى خلال الصيف المقبل.. لقد استمتعت بمشاهدته طوال الفترة الماضية، إنه لاعب مذهل حقًّا، ولكن الضغط والإرهاق يثقلانه، وهذا أمر طبيعي يحدث مع كل اللاعبين.. أحيانًا لا تريد الاعتراف بذلك، لكن فجأة تدرك أن الوقت قد حان للرحيل.

وأشار روني إلى أن هناك عبئًا كبيرًا يقع على عاتق صلاح، بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك، خاصة مع حاجة اللاعبين الجدد في ليفربول لبعض الوقت للتأقلم.

وأوضح: أعتقد أن هناك نوعًا من التراخي داخل الفريق؛ لأن الاعتماد أصبح كبيرًا جدًّا على صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، وهذا استنزف طاقة لاعبي ليفربول كثيرًا، وغياب ترينت بعد انتقاله لريال مدريد أثّر بشكل واضح على الفريق.

